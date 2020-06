"Gens des arbres", Chantal Detcherry

Pour Chantal Detcherry, les arbres ne sont pas plantés là, immobiles. Ils sont vivants et si le regard s'attarde sur eux, ils révèlent une présence. Chantal Detcherry les a photographiés et dans leurs troncs et leurs racines, des visages nous regardent, nous scrutent, nous étonnent et même nous émeuvent. Voici un livre poétique et atypique.