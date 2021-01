Gérard Peylet et Pascal Guillerm

LA PETITE LIBRAIRIE de Florence Jaunez et Michèle Tharaud reçoit Gérard Peylet, fondateur du prix ARAL, et Pascal Guillerm, lauréat du prix document, pour son guide-carnet de voyage DOLMENS ET MENHIRS EN LIMOUSIN. Le prix littéraire a été décerné au poète Laurent Albarracin, pour son recueil L' HERBIER LUNATIQUE.



En partenariat avec la librairie Anecdote.