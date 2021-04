Gilbert Sinoue

"Historien et conteur talentueux, le romancier Gilbert Sinoué nous transporte dans Le livre de saphir dans l’Espagne du XVème siècle plongée dans les tourments de la Reconquista. Dans le sillage d’un rabbin juif, d’un cheikh musulman, d’un moine chrétien que la religion sépare mais que l’érudition réunit dans la quête d’un livre détenant une révélation essentielle, nous suivons l’auteur dans une aventure initiatique qui dévoile les parentés entre les trois grandes religions et la proximité spirituelle des hommes de foi authentiques … Quant à la forme, Gilbert Sinoué joue plaisamment avec les diverses formes du genre romanesque : roman d’aventure, roman policier, roman sentimental …



En résonance, des échos de la riche tradition musicale espagnole : chant traditionnel judéo-espagnol https://youtu.be/x5HE76_Wo5E, chant musulman arabo-andalou https://youtu.be/1lxxwRDYcrk et chant médiéval cantigas de santa maria https://youtu.be/x1rzASJQKok"