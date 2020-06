Gilles Cousin, un réalisateur régional

Ce mois-ci dans " Toute une Histoire ", nous partons à la découverte de Gilles Cousin. Un réalisateur et cinéaste sarthois, qui avec " Rouget le Braconnier ", " La Ligature ", ou encore de nombreux longs-métrages de télévision, a porté haut les couleurs de la Sarthe et de la région des Pays de la Loire. Un réalisateur militant, qui se dévoile aujourd'hui au micro de Stéphanie Guimier et Didier Béoutis.