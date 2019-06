Gilles Paris "La Lumière est à moi et autres Nouvelles

Gilles Paris est un artiste délicat, un magicien de la langue et du coeur. "La lumière est à moi" est un recueil de 19 nouvelles pleines de charme, d'invention, d'humanité. Nous y voyons les choses avec les yeux d'un enfant, qui s'étonne, s'essaie à aimer, souffre et s'émerveille. Un beau livre dédié à tous ceux qui aiment la langue, les rêves, et surtout, n'ont pas oublié l'enfant qu'ils furent.