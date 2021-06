Gîtes de France Charente - Partage entre orchestres d'Angoulême et d'Hildesheim

Première partie :



Quelle réalité, quelle dynamique des structures dans le département qui font partie de l’association relais des Gîtes de France de la Charente. L’association s’est récemment réunie pour son assemblée générale. Et nous approchons de la période des vacances estivales… une saison forcément essentielle.

Pour parler de l’association le président, Régis Mesnier, et la directrice Annie Denéchaud.





Deuxième partie :



Des musiciens charentais et allemands collaborent et préparent un concert à distance...

Plus précisément, ce projet rentre dans le cadre du jumelage entre Angoulême et Hildesheim. L’orchestre Hector Berlioz du conservatoire de Grand Angoulême et le Blasorchester de l’école de musique d’Hildesheim devraient enregistrer ce concert fin octobre-début novembre.

Avec nous, Jean-Roger Prat-Paranque, directeur du conservatoire de Grand Angoulême, et Eric Boucher, le chef de l’orchestre Hector Berlioz.