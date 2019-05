Grand prix cycliste de l'ascension & Championnat de voile radio-commandée

11h00-11h30

L’une des plus grande course cycliste de Charente se déroulera demain à Nersac. La 74ième édition du Grand Prix de l’ascension se dispute sur 119 kilomètres. Jean-Claude Dumas vice-président et Bruno Soulat coresponsable de la sécurité sont avec nous



11h30-12h00

Le championnat de France de voile radio-commandée se déroule du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 au plan d’eau de Saint Yrieix. 46 compétiteurs alignent leurs bateaux de Classe 1 mètre pour remporter le titre de champion de France. Michel Pasciel est un des organisateurs de cette compétition inscrite au calendrier de la fédération française de voile.