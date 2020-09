Grantha Diffusion, Eco del Nord et le prix Saga

Toutes les deux semaines, les mercredis à 12h et 19h

Actualité des sorties et événements littéraires à Liège et en Belgique, coups de cœur des libraires, interviews d'auteurs, présentation d'ouvrages en tout genre, gros plans sur les bouquins liégeois (auteurs et thèmes), zoom sur les applis à suivre, les magazines qui font vivre le livre ici ou ailleurs. La belgi-littérature y a pignon sur rue. Avec la collaboration de l'auteur de livres de jeunesse Bou Bounoider.