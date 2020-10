Guillaume Vincent pour Les mille et Une Nuits

L'invité de cette semaine est Guillaume Vincent, metteur en scène du spectacle "Les mille et Une Nuits" au programme du théâtre d'Angoulême jeudi et vendredi 8/9 octobre. Une adaptation très libre du conte oriental dont Shéhérazade est le personnage principal et le fil conducteur.

La pause musicale est un extrait du dernier album des "Swingirls" intitulé Survoltées en concert à la Canopée de Ruffec dimanche 11 octobre à 16h30.. Le titre est "Monstre et compagnie".