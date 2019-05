Hélène VALENTIN pour "Marquerette" collection Coeur de rosée

Marquerette est le nouvel album d'Hélène Valentin publié aux éditions Cybellune. Avec sa tendresse habituelle, elle nous parle... de tendresse. Qu'est-ce que la tendresse ? un bisou ? Un câlin ? Un gentil mot ? Un geste doux ? et si c'était tout cela à la fois... et bien plus encore ?



Hélène est aussi l'illustratrice du tout nouveau livre de Michel Cordeboeuf, Un jardin au creux des mains paru aux éditions Nouvelle Bibliothèque Jeunesse. Pour la première fois, elle devient journaliste littéraire et pose à l'auteur quelques questions sur leur ouvrage.