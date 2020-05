Hélène Valentin pour Millewatt (éditions Cybellune)

Nous entrons avec bonheur dans l'univers d'Hélène Valentin avec ses deux derniers livres : Millewatt dans la collection Cœur de Rosée pour enfants et Des mondes et nous, petits bonheurs en voyages, pour adultes, aux éditions Cybellune. Un monde plein de fraîcheur, de poésie et de couleurs, celles des saisons et celles du cœur.