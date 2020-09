Michel Cordeboeuf reçoit Henri Sannier pour son livre Les Seigneurs de la route aux éditions Hoebeke.

40 portraits de géants de la route (Mercks, Anquetil, Indurain, Coppi, Bobet, etc) qui retracent plus d'in siècle de la vie des pelotons, raconté avec tendresse par celui qui fut l'un des plus sympathiques journalistes de télévision.

Dans cet ouvrage illustré par des photomontages graphiques, Henri Sannier partage sa passion pour ces hommes au destin hors du commun, qui se surpassent sur la route pour livrer des émotions sans pareilles à tous les amateurs de la Petite Reine et des courses mythiques.