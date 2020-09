Héritage et civilisation - Le témoignage de Maxime Petit après son ordination

Première partie :



L’association Héritage et civilisation est centrée sur la transmission du patrimoine au sens large aux générations d’aujourd’hui. Les actions de cette association s’appuient notamment sur un programme éducatif développé en milieu scolaire baptisé Odyssée...

Lara Scarlett Gervais, la présidente de cette association, est notre invitée.





Deuxième partie :



Le diocèse d’Angoulême a un nouveau diacre… et bientôt a priori un nouveau prêtre…

Maxime Petit est ce jeune homme de 27 ans qui chemine progressivement depuis des années… et de façon plus précise plus récemment. Originaire du sud-Charente, de Pillac, il a fait des études en économie avant de rentrer au Séminaire. Aujourd’hui, à travers cette ordination de diacre, il est déjà notamment engagé au service de tous et particulièrement des plus pauvres...