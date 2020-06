Histoire de la plage et des bains de mer aux Sables-d'Olonne

Surnommée très tôt par ses promoteurs, la « plus belle plage d’Europe », la plage des Sables connut le développement des bains de mers, un succès qui modifia profondément sa physionomie, sa destinée. Les Sables n’étaient plus seulement un port de pêche mais aussi une cité balnéaire ouverte, notamment grâce au train. Ouverte d’abord aux plaisirs bourgeois faits d’élégance et d’apparence, puis au milieu du XXe aux vacances familiales et populaires. Depuis 1854, des guides du baigneur et du touriste ont ainsi été édités pour aider le visiteur à y découvrir les meilleures adresses. Daniel Durandet marche sur leurs traces et propose lui son nouveau guide des baigneurs.