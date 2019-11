Histoire des bus à Angoulême depuis 1930-3 P'tits chamailleurs puériculture Bio

11h00-11h30

L’association MTCA « Mémoire Transport Commun Angoumois » créée en juillet 2019 vise à recueillir la mémoire des Charentais autour de l’histoire des transports en commun à Angoulême. Un histoire qu commence dans les années 30 avec le tramway d’Angoulême. Julien Picard et Dimitri Brault président et vice-président de MTCA espèrent recueillir un maximum d’objets, costumes, oblitérateurs, ancien tickets éléments de bus pour faire vivre cette mémoire.





11h30-12h00

Aline Gros et Céline Brudey lancent une marque écoresponsable de produits de puériculture pour bébé et parents. Actuellement hébergées par la coopérative d’activités et d’entrepreneurs Héliscoop elles lancent leur marque : « 3 P’tits chamailleurs ». Une marque certifiée sans polluants et 100 % bio. Une prévente est actuellement proposée sur la plate forme « J’adopte un projet.com ».