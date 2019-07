Histoires de mères, avec Elizabeth Tchoungui et Marion Muller-Colard

Quelle force, le lien tissé entre une mère et son enfant ! Et quel mystère, la vie même d'un fils jamais totalement connu, toujours à accompagner. Dans son premier roman, "Le jour où la Durance" (éd. Gallimard), Marion Muller-Colard partage les blessures, les souffrances et les échecs de Sylvia, la mère de Bastien, dont la vie, enfermé dans son corps, reste une énigme. A-t-il seulement vécu, entouré des siens ? Sa mort est-elle une libération, une seconde naissance ? Ou bien l'échec programmé d'une existence à côté de la vie ?

"Le jour où tu es né une deuxième fois" (éd. Flammarion) n'est pas un roman mais un récit. C'est son fils Alexandre, touché par le syndrome d'Asperger, qu'Elizabeth Tchoungui nous présente au fil de pages sensibles, drôles parfois, tendres souvent. Elle nous raconte son fils, elle raconte aussi ce qu'est être mère.



Elizabeth Tchoungui, être mère d'un enfant autiste

Parce que c'était "important" de témoigner de son "parcours du combattant", Elizabeth Tchoungui signe "Le jour où tu es né pour la deuxième fois". Elle qui estime "avoir été très chanceuse" d'avoir pu "contourner un système très injuste" - la prise en charge de l'autisme en France "a beaucoup de retard" - entend témoigner pour "tous ceux qui n'ont pas ces moyens-là". Le récit de vie qu'elle propose a aussi pour objectif de "faire bouger les lignes" notamment sur "la perception de la différence dans notre société trop normative".



Après la mort d'un fils handicapé, par Marion Muller-Colard

Pendant 37 ans, Sylvia n'a vécu que pour lui. "Le jour où la Durance" commence avec la mort de Bastien, né lourdement handicapé. Quelle aura été sa vie ? Lui qui en apparence ne percevait rien, présent dans une forme d'absence, laisse tout à coup un grand vide dans la vie de Sylvia. Et de nombreuses questions. "L'absence [de Bastien] va paradoxalement révéler ce qu'a été sa présence au long de sa vie", explique Marion Muller-Colard.

Un roman sur le deuil mais aussi sur "la nécessité" d'une vie : il questionne la façon dont "les enfants, et en particulier les enfants qui nous mobilisent plus fortement" peuvent contraindre des vies à devenir "nécessaires". En perdant son fils, Sylvia perd quelque chose de "la nécessité de sa vie". La façon dont elle a été totalement dévouée à son enfant n'a-t-elle pas été parfois "une planque" ?



