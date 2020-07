Hommage à Toni Morrison

Cette très grande dame de la littérature afroaméricaine nous a quittés cet été, nous rendons hommage à à Toni Morrison avec 3 livres. « Home » qui aborde tous les thèmes explorés par l’auteure. « L’Origine des autres » un recueil de 6 conférences qui nous éclaire sur sa pensée et son travail et « Un don » roman où les rêves et l’innocence sont mis à mal.