Idiss - Fred Bernard (Rue De Sèvres) - Le jardin secret - Maud Begon (Dargaud)

Aujourd’hui, je vous emmène dans un pays qui n’existe plus, et dans un jardin secret.



Le pays qui n’existe plus, c’est la Bessarabie, l’ancienne province de l’empire russe qui a vu naître Idiss, la grand-mère de Robert Badinter.

Il avait raconté son histoire dans un roman, "Idiss" est aujourd’hui adaptée en BD et c’est Fred Bernard, le dessinateur qui nous en parle.



"Le jardin secret", c’est ce classique de la littérature jeunesse de l’écrivaine anglo-américaine Frances Hodgson Burnett, publié en 1911.

Une ode à la nature, à l’amitié, à la magie de l’enfance adaptée en BD par Maud Begon, ma 2ème invitée.





"Idiss" : Fred Bernard (dessin) Richard Malka (scénario) d'après le roman de Robert Badinter, aux éditions Rue De Sèvres



"Le jardin secret" (tome 1) de Maud Begnon (d'après le roman de Frances H. Burnett) chez Dargaud



Musique : Le jardin extraordinaire - Charles Trenet