"Il contemple la vérité" Saint Augustin 3/5

"Mais s'il s'agit de ce que nous contemplons par l'esprit, c'est-à-dire par l'intelligence et la raison, nos paroles expriment assurément ce que nous contemplons comme présent dans cette lumière intérieure de la vérité qui inonde ce que nous appelons l'homme intérieur de clarté et de jouissance; mais alors aussi notre auditeur, s'il voit ces mêmes choses par l'oeil simple et cachée de l'âme, connaît ce que je dis par sa contemplation et non par mes paroles.

Lui non plus par conséquent, je ne l'enseigne pas quand je lui dis la vérité : il la contemple. Car il n'est pas instruit par mes paroles, mais par les choses mêmes qu'il voit, Dieu les lui dévoilant intérieurement."

Episode 3, Paragraphe 40, Le Maître, Saint Augustin.