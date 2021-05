Impact : à même la peau

Tout d'abord, une conspiration de chauffeurs de taxi avec la BD de Matz et Futaki paru chez Grand Angle.

Le Tatoueur Malgré quelques réserves sur le scénario très dense, ce tatoueur devrait plaire aux aficionados de polar qui peuvent donc se rendre au rayon nouveautés.



Ensuite, un drame social publié chez Casterman par Gilles Rochier et Deloupy.

Impact Un polar assez basique mais loin des clichés habituels où l'on découvre l'impact des colères cachées au regard de vies croisées.



Pour finir avec une histoire de vengeance qui se met doucement en place sur un scénario de Serge Le Tendre et des dessins de Gaël Séjourné, à retrouver chez l'éditeur Grand Angle

La peau de l'autre une histoire originale et bien mise en images, servie par un dessin et des couleurs soignés, qui nous transporte dans cette époque si particulière de l’après guerre à Hollywood.



Programmation musicale :

Life at last , Ray Kennedy tiré de la bande originale du film Phantom of the Paradise de Brian de Palma