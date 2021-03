Inch’Allah les enfants

Texte de Laurine Roux

Réalisation et jeu Laurine Roux et Cécile Brochoire



Pour cette Intimité artistique, l’autrice Laurine Roux et la comédienne Cécile Brochoire proposent un court-métrage poétique et sonore réalisé à partir d’un montage d’extraits du texte qui devait faire l’objet du lecture théâtralisée à l’Entre-sort. Dans une atmosphère de récup, punk et classe, faite de boîtes de conserve, on marche dans des lieux désaffectés sur les pas d’une mère et de ses ti-culs, brassée d’enfants sauvés de la catastrophe qui la suivent en grappe. Dans ce monde effondré, l’amour - avec les paillettes - est peut-être la dernière chose qui résiste encore.