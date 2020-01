Inde et nous France - Jazz à Saint Sat'

Première partie :



Depuis 2011, l’association Inde et nous France a mis en place l’accompagnement d’enfants d’un bidonville à Dehradun au nord de l’Inde… Un système de parrainage permet de les aider dans leurs besoins de base...

Avec nous, Nicole Chaumeil, la présidente et David Garandeau, bénévole actif…







Deuxième partie :



Jusqu’à quatre concerts par jour… Du 9 au 19 janvier, le festival Jazz à Saint-Sat’ va permettre à des artistes et musiciens de s’exprimer et de partager surtout… Des formes et des ambiances différentes pour mettre en avant tout ce qui fait la force et la richesse de la musique jazz…

Aux commandes de cet événement, toujours Marcel Vignaud… mais avec une équipe renouvelée… il est notre invité.