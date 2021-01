Insertion et réinsertion au menu de Tour de table aujourd’hui

11h00-11h30

A La Rochefoucauld l’association « Réagir ensemble » œuvre dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. En proposant des taches de service aux personnes, d’entretien, de bricolage l’association « Réagir ensemble » est un intermédiaire pour le retour à l’emploi. Une association qui gère également une épicerie sociale.



11h30-12h00

Jean-Luc Loyer auteur de BD angoumoisin présente l’album « La balance le glaive et les fourmis » dont il signe le dessin. Une BD 'documentaire' qui nous plonge dans cette fourmilière qu’est le palais de justice d’Angoulême. On y découvre un personnel débordé, en manque crucial de moyens mais d’autant plus dévoué à la justice.