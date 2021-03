Intimité artistique théâtre la passerelle : Saint Félix

Elise Chatauret et son equipe vous invitent a une rêverie autour du spectacle "Saint-Félix, enquête sur un hameau français". Un film d'un vingtaine de minutes dans lequel vous retrouverez quelques scènes du spectacle réinventées et transposées dans un décor qui devrait être familier aux gapençais !



Les Intimités artistiques sont des surprises artistiques, une sorte de bonus concoctés par les artistes, qui sans remplacer la représentation publique, permettent de goûter un peu au matériau du spectacle initialement programmé et annulé suite la crise sanitaire.



"Saint-Félix" est un spectacle écrit suite à une immersion de 6 mois de la compagnie dans un petit village rural et construit à partir d'entretiens avec les habitants de ce hameau. A travers l'histoire de ce village le spectacle raconte un territoire topographique et culturel, une société humaine repliée sur elle-même tantôt fraternelle tantôt inquiète, la désertification des campagnes, les préjugés... ou comment une petite communauté se fait le miroir des tensions du monde.