Irak, une espérance ? (Un ouvrage de David Gloxin) n°5

Irak, 2017, 2018. Années terribles pour ce pays, les peuples qui l'habitent, ses ethnies et leurs religions. Mus par un seul et même désir de témoigner de leur foi, nombreux furent les jeunes venus de France pour aider leurs frères en humanité, en essayant par leur soutien technique, financier ou simplement par leur présence, de leur communiquer un peu de leur espérance.



Car quand une maison est habitée à nouveau, quand une prière renaît des cendres d’une chapelle, quand des convives partagent un même dîner et qu'ils entonnent un même air traditionnel, quand une hymne s’élève du chœur d’une abbatiale ayant tenu bon devant la ligne de feu, c'est la vie dans toute sa plénitude et sa beauté qui renaît et qui nous tend vers ce Dieu qui aime chacune de Ses créatures.



Livre disponible ici : https://www.laprocure.com/irak-esperance-david-gloxin/9791028411008.html