"Irénée docteur du christianisme - Planteur de la foi pour Lyon et toute l'église", c'est le titre de l'ouvrage publié par Jean Etèvenaux aux éditions Lugdunum. L'auteur est docteur en histoire et de l'Institut d'études politiques, cofondateur de la revue L'Astrolabe.

Père de l'Eglise reconnu par toutes les confessions chrétiennes, Irénée de Lyon a été le premier Occidental à écrire aussi bien sur l'histoire que sur la doctrine. Son autorité et sa bienveillance illuminent la fin du IIe siècle et le début du IIIe. Son message, issu directement de l'enseignement de l'apôtre Jean, permet de considérer l'homme comme réconcilié avec Dieu jusque dans sa chair grâce au Christ.

Il devrait être proclamé docteur de l'Eglise par le pape François.