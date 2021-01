J'ai lu - 17 février 2021 à 19:30

Paola Authier

Docteur en Littérature allemande, j’ai exercé comme chef d’établissement en Seine Saint-Denis.Depuis mon installation en Charente j’ai travaillé pour une maison d’édition comme lectrice et responsable de librairie et diffusion.Grande lectrice depuis le berceau et littéraire dans l’âme ne me demandez pas d’aligner deux chiffres !!!