"J'existe, un autre regard sur les célibataires" : dialogue avec Olivier Bonnewijn

Un thème peu abordé...

Ce mercredi, nous abordons le sujet peu abordé du célibat chrétien avec le père Olivier Bonnewijn. Les célibataires n'ont-ils aucune vocation? Quelle place leur donner dans la société et dans l'Eglise, et comment accompagner leur expérience de vie avec justesse et sans moralisme ou infantilisation? Olivier Bonnewijn nous guide à travers ces questions avec finesse et nous aide à voir la richesse du célibataire chrétien dans son livre "J'existe ! Un autre regard sur les célibataires", éd. de l'Emmanuel, 176 p.