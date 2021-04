Jacques de Bourbon-Busset : chantre de l'amour durable

Homme politique, Diplomate, Essayiste, Romancier (il siège à l’académie française de 1981 à 2001), aujourd’hui cet écrivain est quasiment inconnu du grand public. Pourtant, il s’inscrit comme l’auteur de référence sur cette grande aventure de l’amour conjugal, il montre l'héroïsme de l’amour qui dure au quotidien. Rarement deux vies et une œuvre n’auront été aussi intimement mêlées. Si son épouse, Laurence, pendant près d’un demi-siècle, a inspiré à son mari de magnifiques lignes sur l’amour conjugal, inversement, les réflexions de Jacques ont contribué à faire grandir leur attachement réciproque pour devenir cet « amour fou et durable » dont il fut à la fois le maçon et le chantre.