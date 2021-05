Japan à Rives - Plan vélo ville d'Angoulême

11h00-11h30

Issu de la Bande dessinée, l'univers du manga s’est bien installé à Angoulême. Depuis 2017 le festival atypique « Japan A Rives » se consacre à cet univers et ce qui en découle, le jeu vidéo, la culture japonaise et le cosplay. Ce festival porté par le CSCS Rives de Charente se déroule cette année en vidéo sur Facebook, Twitch et YouTube.



11h30-12h00.

La ville d’Angoulême s’est lancée dans l’élaboration d’un plan vélo et circulations douces en octobre 2020. L’objectif est de réaliser une vingtaine de kilomètres de pistes cyclables sur 9 axes de l’agglomération en 2021. Véronique De Maillard vice présidente de Grand Angoulême en charge des mobilités, 3e adjointe chargée de la vie quotidienne, Élisabeth Ortholan chargée de mission développement durable et Florence Alix responsable voirie-signalisation à la ville font le point.