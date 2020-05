"Je désirais avant tout qu’ils découvrent et vivent l’idéal du mariage" H.Caffa

Extrait d'une interview du père Henri Caffarel par le père Champagne à la télévision canadienne.

"Si me suis occupé de couples, c’est parce que je désirais avant tout qu’ils découvrent et vivent l’idéal du mariage. Que le mariage ne soit pas pour eux une voie de garage, mais vraiment une voie de sainteté. Donc, avec eux, dès le début – c’est à dire en 1937-, j’ai cherché la pensée de Dieu sur l’amour, le mariage, la sexualité, la paternité...Et je leur ai dit qu’il n’était pas possible de vivre la perfection de cet idéal s’ils ne recourraient pas au Seigneur, s’ils ne priaient pas. (...) Qu’est-ce que c’est que la sainteté ? C’est l’absolu du Christ. Ne donnons pas de la sainteté une définition théorique."

