"Je rêvais de changer le monde" de Marek Halter (co-éd.Robert Laffont/XO)

En lisant les mémoires de Marek Halter, "Je rêvais de changer le monde", on relit l'histoire de notre monde depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, tenu par la main de quelqu'un qui a rencontré tous les grands de notre époque. C'est d'une étonnnate richesse, et on lit avec un plaisir sans cesse renouvelé, tant l'art de raconter de l'auteur est remarquable.