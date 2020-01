Je suis la Marquise de Carabas Lucile Bordes Volet 9

C'est la guerre. Emile accompagne Paul amputé d'un bras au cinéma l'Alhambra. On projette les vampires de Louis Feuillage. Un génie.

Paul s'exalte et Emile est médusé. Le cinéma c'est la solution. La guerre a gagné. Il ne peut plus manipuler les marionnettes, Paul est devenu opérateur.