Jean avant Paul - Mgr Jean Charles Thomas

« Mgr Jean-Charles Thomas est un évêque retraité mais aussi un passionné de livre. Il a été un des initiateurs de la librairie Siloë de La Roche-sur-Yon, autrefois nommée la SYPE. Mais, quand on le lit ou quand on l’écoute, on sait tout de suite que la Bible est sa passion. Grand lecteur, il va nous dire l’importance du livre dans sa vie d’homme et de pasteur. Il nous fait le grand plaisir de répondre à notre invitation dans le cadre de l’émission « Un livre délivre », ce qui est un nouvel encouragement pour la librairie diocésaine Siloë de La Roche-sur-Yon. »