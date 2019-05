Jean-Claude CUNAT vice-pdt département de la Moselle Expo "Espions" Gravelotte

Cette expo a pour but de montrer comment se sont développé les réseaux des services secrets français et allemands, à la sortie du conflit franco-prussien. Mais aussi leur impact sur les paysages de Moselle, et du Grand Est. 150 objets et documents sont exposés, dont certains présentés dans des bureaux d'espions reconstitués. Une partie des pièces proviennent des archives des services secrets français, du service historique de la Défense, du musée de la préfecture de police de Paris ou encore des archives départementales de 4 départements.

3 questions à Jean-Claude CUNAT vice-président du département de la Moselle.

Expo "Espions 1871/1914", à voir jusqu'au 6 octobre, au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte.