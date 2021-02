Jean Jauniaux - Racourcir musique

Jean Jauniaux est diplômé de l’École d’Interprètes Internationaux de l’Université de Mons et de l’Institut National des Arts du Spectacle, en réalisation Film-Radio-Télévision (INSAS) à Bruxelles, Jean Jauniaux a été réalisateur d’émissions de télévision à la RTBF (notamment consacrées à l’Histoire). Il a également coordonné des programmes consacrés à la Culture et à l’Audiovisuel au sein de la Commission européenne. Il écrit des nouvelles et romans et se consacre au journalisme culturel et littéraire. Rédacteur en chef de la revue Marginales, jusqu'au décès de son directeur Jacques De Decker, créateur et animateur de la webradio www.espace-livres.be , et du blog culturel LIVRaisons (http://espacelivresedmondmorrel.blogspot.be ), il est aujourd'hui président honoraire du centre belge francophone de PEN International (www.penbelgique.be), qu'il a présidé de 2016 à 2020, créateur du label éditorial bilingue « Aan de uil van de duinen/ Au hibou des dunes » en association avec la Fondation Paul Delvaux.