Jean-Marc Bocquet - Hildegarde de Bingen : la voyante 1/5

Une des plus admirables personnalités de la spiritualité allemande du Moyen Age, elle est proclamée Docteur de l'Église le 7 octobre 2012, faisant d'elle la quatrième femme Docteur de l'Église après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Cette reconnaissance en théologie est la plus haute de l'Église catholique, affirmant par là même l'exemplarité de la vie mais aussi des écrits d'Hildegarde comme modèle pour tous les catholiques.

extrait : « Depuis mon enfance, jusqu’au temps présent, où je suis âgée de plus de 70 ans, je vois toujours cette lumière dans mon âme et je ne la perçois ni par les yeux, ni par le corps, ni par les pensées du cœur, ni par aucune action de mes cinq sens extérieurs, mes yeux cependant restant ouverts, et les autres sens extérieurs conservant leur activité. Cette lumière que je sens n’est pas locale, mais infiniment plus éclatante que celle du soleil, et je ne saurais en considérer ni la hauteur, ni la longueur, ni la profondeur. Elle m’est donnée comme la lumière vivante, et comme le soleil. La lune et les étoiles se réfléchissent dans l’eau, ainsi les écrite, les discours, les vertus et les ouvres des hommes m’apparaissent dans cette lumière. »