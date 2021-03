Jean-Marc Bocquet - hildegarde de Bingen, porte parole de Dieu 3/5

Une des plus admirables personnalités de la spiritualité allemande du Moyen Age, elle est proclamée Docteur de l'Église le 7 octobre 2012, faisant d'elle la quatrième femme Docteur de l'Église après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Cette reconnaissance en théologie est la plus haute de l'Église catholique, affirmant par là même l'exemplarité de la vie mais aussi des écrits d'Hildegarde comme modèle pour tous les catholiques.

extrait : « Je vous nettoierai avec mes balais et je punirai les hommes jusqu’à ce qu’ils me reviennent […] En ce temps-là, je préparerai beaucoup de cœurs selon mon cœur. Et chaque fois que vous serez souillés, je vous nettoierai en torturant les pollueurs »

extrait : « Les éléments élèvent leur plainte vers leur Créateur, empêtrés par les péchés des hommes, ils sont infectés par la pestilence des mauvaises rumeurs, et le bruit de l’injustice, souillés par la fumée coupable des ignobles turpitudes des hommes. Ils sont en contact avec l’impureté humaine. Même les vents sont incommodés par l’affreuse puanteur des péchés et s’avancent lourdement avec les orages, et l’air vomit des saletés à cause des nombreuses impuretés des hommes. Il apporte une humidité injuste et anormale qui flétrit la verdure et les fruits qui devraient nourrir les hommes…Elle fait naître des vers nuisibles et inutiles qui abîment et dévorent les productions de la terre parce qu’ils ferment leur cœur et leur bouche à la justice et aux autres vertus, et ne les ouvrent pas à la vérité. Alors vient la sécheresse, à cause des hommes qui ne visent dans leurs actes que leurs plaisirs et leurs désirs… »