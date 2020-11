"Jean-Paul II, Vie et mort d'un géant", Alain Vircondelet

Alain Vircondelet, dans son livre "Jean-Paul II, Vie et mort d'un géant", propose une relecture intime et passionnante de sa vie. De l'enfance à sa fin de vie douloureuse, voici un véritable récit épique et romanesque. Parcours de l'enfant studieux, solide dans les épreuves, au pape généreux, déterminé. Une vie intense consacrée à Marie et donnée aux hommes du monde entier.