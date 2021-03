Jean-Pierre Chometon - Directeur de la revue Natives

Quand l’humanité est égarée dans un monde qui lui-même se perd, elle doit savoir remonter aux sources de ses origines pour se retrouver, en un temps où tout était vivant et où l’équilibre nécessaire à la vie reposait sur l’interdépendance de toute chose.

Les peuples autochtones portent toujours cette vision globale et sont les derniers gardiens de la biodiversité depuis des millénaires. Par nos modes de consommation, notre capacité à décider et à séparer ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas, nous avons entamé la destruction de cet équilibre fondamental qui fait de l’homme et de la nature un tout.Nous devons et nous voulons accompagner ces peuples pour leur redonner la parole, les écouter, permettre un dialogue et des échanges authentiques et, surtout les protéger pour qu’ils puissent, à leur tour, nous accompagner dans ce chemin où le devenir de la vie est en jeu.

NATIVES est le premier média en langue française autour des peuples racines, avec deux piliers d’expression lancés progressivement :

01 Un magazine trimestriel Natives sur abonnement.

Lancement le 21 juin 2020.

02 Un site web qui pourrait évoluer vers le portail en langue française pour les peuples racines.

http://www.revue-natives.com/