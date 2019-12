Jean-Pierre Denis évoque son livre : "Un catholique s'est échappé"

Peut-on encore être fiers d’être catholique ? Comment vivre en croyant dans le contexte de crise spirituelle que connaissent l’Eglise, la France et l’Europe ? Le livre de Jean-Pierre Denis est à la fois un témoignage de foi et une réflexion sur l’annonce de l’Evangile. L’auteur ose dire qui est son Dieu, où se trouve la source de sa foi, les racines de sa relation au Christ mort et ressuscité. Un Jésus-Christ, pour JP Denis, qui est la seule contre-culture réellement subversive.