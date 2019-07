Jean-Pierre GUÉNO pour son livre "Paroles de facteurs"

Cette émission a été enregistrée le samedi 15 juin lors du Salon du livre de Montmorillon.



Jean-Pierre Guéno

a voulu distinguer une centaine de ces 70 000 messagers qui collectent, acheminent et distribuent nos secrets importants. Ils portent ces lettres qui méritent

la confidentialité, la grâce du papier et le parfum de l'encre manuscrite ou la pérennité de l'impression.

S'il est vrai que la lettre est concurrencée par le mail et redistribue les cartes du courrier, la digitalisation de certains échanges et le développement du E-commerce ne font qu'amplifier les échanges d'objets et de colis et souligner le caractère irremplaçable du contact humain.