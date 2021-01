"S’inspirant de la tradition médiévale des sermons joyeux, pièces parodiques dont le but était de distraire toutes les couches de la société, Jean-Pierre Siméon écrit en 2004 six monologues qui sont autant de harangues pour dire « ce qui ne va pas » dans l’ordre de la langue et de la pensée.



Réunies sous le titre de Sermons joyeux, le sous-titre De la lente corruption des âmes dans la nuit tombante en dit davantage sur le contenu de ces monologues critiques qui rappellent la fonction de la poésie et de l’art dans notre humanité.



Toute ressemblance avec des situations existant ou ayant existé n’est pas purement fortuite …"