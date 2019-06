Jean Rouaud, Olivia de Lamberterie et Paolo Gognetti

Le début de l'année est marqué par la sortie des nouveautés en livre Poche. Les huit montagnes de Paolo Cognetti vient de paraître, l'occasion de redécouvrir ce roman qui parle remarquablement bien d'amitié, de nature et de relations père-fils.



Beaucoup attendait cette histoire: celle Jean Rouaud vendant des journaux et écrivant son premier roman, Les champs d'honneur, qui allait devenir prix Goncourt en 1990. L'écrivain raconte son histoire dans Le Kiosque (Grasset), qu'Annick a beaucoup aimé.



Enfin, nous nous penchons sur le dernier roman d'Olivia de Lamberterie, Avec toutes mes sympathies (Stock) : comment surmonter le suicide d'un frère? Comment rendre hommage aux moments heureux vécus ensemble et à la vie, malgré sa fin brutale.