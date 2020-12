"Au XIVème siècle, Jean Tauler, disciple de Maître Eckhart, prêche dans la vallée rhénane la Gottesgeburt, la naissance de Dieu dans l’âme, et invite à entrer plus profondément dans l’intelligence du Verbe fait chair.



"Daniel Boch prête sa voix au Sermon 1, Sermon de la Nativité, qui traduit avec pédagogie le langage traditionnel de la contemplation et représente la matrice de toute la prédication de Jean Tauler.

Pour mieux connaître et comprendre Jean Tauler et la mystique rhénane : Jean Tauler, SERMONS, lus par Rémy Valléjo, Cerf, Collection de l’abeille, 2013."