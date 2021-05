Jeremiah Johnson

Avec Jean-Pierre Pécau, co-scénariste, avec Fred Duval, de la série de bande dessinée "Jérémiah Johnson", parue chez Soleil Productions et dessinée par Jack Jadson, Michel Bonnet revient sur le fascinant personnage du Jérémiah Johnson. Pourquoi ce célèbre trappeur s'est-il installé, seul, dans les Rocheuses, et quelle a été sa vie après sa vie après le me massacre de sa famille ? Réponse dans ce nouveau Rendez-vous littéraire.