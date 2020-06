Jeunes et saints : Un destin fulgurant

Livre d'André Bonet et Michel Bolasell

Ils s'appelaient Satoko, Darwin, Claire, Pier Giorgio, Thérèse, Taïssir, Carlo... avaient entre onze et vingt-six ans, étaient en grande partie inconnus, issus des cinq continents, et conjuguaient les vertus propres à leur jeune âge avec la recherche passionnée du Christ et l'ardent désir de lui correspondre.