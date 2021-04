Jeunesse désenchantée

La libraire BULLE nous conseille deux romans graphiques que Fred a lu attentivement. Phobie scolaire, vie d’artiste, placé sous le signe des Beatles avec Nowhere Girl de Magali Le Huche. Puis, le second est le premier album de bande dessinée d'Antoine Maillard qui mêle souvenirs d’adolescence, goût pour les histoires d’horreur et les ambiances à la David Lynch.



Nowhere Girl de Magali Le Huche, Dargaud éditions, 120 pages, 19.90€



Magali a 11 ans et aime les Beatles mais elle aime moins l'école, surtout depuis qu'elle est au collège. Elle se pensait une élève comme les autres... Alors qu'elle éprouve une peur panique, elle se réfugie dans l'univers parallèle des Beatles nourri de leur musique et de couleurs éclatantes. Une BD autobiographique, sensible et drôle, en dépit de la gravité du sujet.

Le top 10 des Beatles de Magali Le Huche pour lire Nowhere Girl.:



https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bJyJvEYijmgWRIERHky1Uj9Dm-4_69_



L’Entaille d’Antoine Maillard, éditions Cornélius, collection Solange, 152?pages, 25,50€



Un album en noir et blanc avec différents niveaux de grisaille pour rendre compte des lumières et ombres sur un décor californien à l' "esthétique des films noirs des années 1950-60".



L'auteur s’empare du genre horrifique du slasher. Sous genre du film d'horreur au cinéma, le slasher movie met en scène les meurtres d’un tueur psychopathe qui élimine les membres d'un groupe, souvent à l’arme blanche. Psychose d'Hitchcock peut être regardé comme faisant partie des films inspirateurs.



Il est issu des Beaux-Arts d’Angoulême, puis a poursuivi ses études d’illustration à la Hear de Strasbourg. Il a alors travaillé "sur un mémoire universitaire qui étudiait les liens entre le cinéma de David Lynch et la BD de Daniel Clowes." Regardant de nombreux films et lisant, il expérimentait ses premières BD "où tout était possible". Devenu un véritable feuilleton, publié en partie sur le Web, puis sous forme de fanzines et dans la revue Franky, lorsque l'ensemble fut suffisamment riche, un livre s’est imposé. L’Entaille s’est construit sur 7 ans.