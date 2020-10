Jordi Lafebre Malgré tout (Dargaud) / Margaux Motin Vent lointain (Casterman)

Entre les cases, le rendez-vous avec les auteurs et autrices de BD que vous propose Delphine Freyssinet deux fois par mois.

Il y a celui, impossible, qui traverse les années et il y a celui qui résiste au quotidien. Oui, on parle d'amour aujourd'hui, avec :



- Jordi Lafebre pour "Malgré tout" publié chez Dargaud



- Margaux Motin pour "Vent lointain", 1er tome de sa nouvelle série "Le printemps suivant" publié chez Casterman