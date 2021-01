José Brouwers et Patrick d'Heur

Le premier est homme de théâtre et de plume, le second un concertiste de renommée internationale. Tout deux sont Liégeois et amis de jeunesse. Le premier dévoile ici un portrait, parcours d'une vie riche, celle de l'autre. Découvrez en avant première le dernier ouvrage du nonagénaire José Brouwers, "Le piano dans l'âme" Patrick Dheur, aux éditions de la Province de Liège. Sortie prévue mi janvier 2021.